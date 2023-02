Portugal está representado com o eucalipto de Contige no Concurso Europeu Árvore do Ano de 2023.

As inscrições para eleger a árvore europeia de 2023 já estão abertas. Entre dia 1 e 28 de Fevereiro, através de uma votação online, pode escolher quais as árvores que mais gosta no Concurso Europeu Árvore do Ano de 2023. Ao todo, são 16 árvores e entre elas, há uma portuguesa: o eucalipto de Contige, no concelho de Sátão.