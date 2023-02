Empresa norte-americana oferece à Ucrânia drones avançados por um dólar

Kiev terá, no entanto, de assegurar os custos de envio do Reaper MQ-9 e de manutenção de modelos mais antigos que não está a utilizar na guerra.

Um fabricante de armas dos Estados Unidos ofereceu-se para vender dois drones avançados Reaper MQ-9 para a Ucrânia por um dólar para aumentar o poder de fogo do país perante a esperada ofensiva russa, revela o Wall Street Journal.

O acordo oferecido pela General Atomics tem, no entanto, contrapartidas. A empresa exige que Kiev pague cerca de dez milhões de dólares (9,2 milhões de euros) pela preparação e envio dos drones e oito milhões de dólares (7,4 milhões de euros) por ano para manutenção dos modelos mais antigos que não estão a ser utilizados actualmente na Ucrânia.

A proposta da empresa sediada na Califórnia, que foi entregue na semana passada às autoridades ucranianas, inclui uma estação de controlo terrestre para operar os drones, de acordo com o jornal norte-americano.

A Casa Branca, que teria de aprovar a venda, não se pronunciou sobre o assunto, tal como o Governo de Kiev. Um porta-voz da General Atomics disse que não pode comentar acordos específicos, embora tenha argumentado que a empresa “acredita que a Ucrânia precisa de recursos como o Reaper e rapidamente”.

“A General Atomics tem vindo a discutir as necessidades das Forças Armadas ucranianas com o seu Governo há muitos meses e continua comprometida em apoiá-las de todas as maneiras possíveis”, disse o porta-voz da empresa, Mark Brikley.

Os Estados Unidos forneceram até agora mais de 700 drones à Ucrânia, incluindo modelos tácticos — os Switchblade — que, embora não estejam armados, podem ser utilizados ​​para lançar ataques.

A potencial chegada dos Reaper aumentará a capacidade ofensiva das forças ucranianas, já que é um drone mais sofisticado, com um alcance e velocidades significativamente maiores dos que os modelos que Kiev tem actualmente ao serviço.

Com uma envergadura de 20 metros, MQ-9 pode ser armado com bombas teleguiadas por laser ou mísseis ar-terra. Possui uma autonomia de 24 horas e pode voar a 480 quilómetros por hora. A aeronave que a General Atomics quer fornecer à Ucrânia é um modelo mais antigo do Reaper MQ-9, o Block 1, que tem um custo de vários milhões de dólares por unidade.