Andrew Tate detido mais um mês na Roménia. Recurso foi rejeitado

Os irmãos Tate, Andrew e Tristan, vão enfrentar pelo menos mais um mês de detenção na Roménia, avança esta quarta-feira a BBC.

A decisão surge após nova rejeição de recurso apresentado pela representante legal dos influencers, detidos no mês de Janeiro por suspeitas de tráfico humano, violação e formação de um grupo de crime organizado.

Na chegada a tribunal, Andrew Tate, conhecido pelas posições misóginas e apelidado "o rei da masculinidade tóxica", reiterou a inocência dos irmãos aos repórteres presentes: “Sabem que estamos inocentes. Não há justiça na Roménia”, afirmou.

Desde Abril de 2022 que os irmãos Andrew Tate e Tristan Tate estão sob investigação criminal. Os dois negam a prática de qualquer crime, tendo contestado o mandado de captura que originou a detenção.

Os procuradores romenos acusam os irmãos Tate de recrutarem as suas vítimas, seduzindo-as e afirmando falsamente que querem uma relação.

As vítimas terão depois sido levadas para propriedades na periferia da capital romena e, com recurso de violência física e intimidação mental, exploradas sexualmente, forçadas a produzir conteúdos pornográficos para sites, com grandes ganhos financeiros para quem as explorava.

Ao abrigo da lei romena, a acusação pode solicitar a prorrogação da detenção até aos 180 dias, caso precise de mais tempo para investigar.