PIB cresceu 6,7%, mas o cenário agora é de quase estagnação

Quando, no futuro, alguém se lembrar de olhar para as estatísticas do PIB do ano de 2022 em Portugal, aquilo que irá ver, numa primeira impressão, não será um país a braços com os impactos negativos da guerra na Ucrânia, mas sim uma taxa de crescimento de 6,7%, algo que já não se via nos últimos 35 anos e que foi mais do dobro da média europeia. Essa imagem, contudo, esconde uma realidade que pode ser bem mais importante para perceber o que esperar em 2023: a de que, desde que em Março recuperou o nível de actividade que se registava antes da pandemia, a economia portuguesa quase estagnou.