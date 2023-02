Marinha portuguesa entra na plataforma de arte da Google

Há mais da história de Portugal para explorar na Arts & Culture, a plataforma da Google dedicada à cultura. Para celebrar os 706 anos da criação da Marinha, a tecnológica norte-americana adicionou 22 mil conteúdos digitais sobre o legado marítimo de Portugal nos últimos 500 anos à Arts & Culture – há novas exposições virtuais a 360º, bem como fotografias detalhadas do património da Marinha portuguesa.

“O projecto 'Portugal, um Legado Marítimo' reúne centenas de anos de história, e temos muito orgulho de ter colaborado com a Marinha para ajudá-los a contar essa trajectória única no mundo digital”, destaca em comunicado Helena Martins, responsável de políticas públicas da Google para Portugal.

Os conteúdos, produzidos a partir do acervo de instituições como o Aquário Vasco da Gama, a Fragata D. Fernando II e Glória, e o Planetário de Marinha, são o resultado de dois anos de trabalho de levantamento, inventariação e catalogação de materiais. A tecnologia-chave por detrás do projecto é uma câmara robótica que capta imagens numa resolução que permite ver até as pinceladas num quadro ou mapa.

“Para a Marinha é um passo muito significativo a visibilidade e dimensão que este projecto lhe confere”, acrescenta o director da Comissão Cultural de Marinha, vice-almirante Edgar Bastos Ribeiro. “Passamos a disponibilizar ao mundo, com a colaboração da Google Arts & Culture, um vasto e muito rico património marítimo e marinheiro, de que Portugal se orgulha”.

A plataforma do Google inclui parcerias com várias outras instituições culturais portuguesas, como o Museu Colecção Berardo, agora rebaptizado MAC/CCB e o Museu Nacional de Arte Contemporânea.

Ao todo, a empresa colabora com mais de duas mil instituições de 80 países. Há experiências interactivas dedicadas a vários monumentos, museus, gastronomia, caminhos-de-ferro e acontecimentos históricos.