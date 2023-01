MAC-CCB é como se chama o antigo museu Colecção Berardo

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, anunciou esta segunda-feira que o antigo museu Colecção Berardo se chamará Museu de Arte Contemporânea - Centro Cultural de Belém (MAC-CCB).

“Estamos numa nova fase, num novo capítulo do CCB. Vamos durante o ano de 23 inaugurar aqui um novo museu — MAC-CCB", disse Pedro Adão e Silva à porta do CCB depois de uma reunião de trabalho com a administração do CCB e já depois dos telões com nome do antigo Museu Colecção Berardo terem sido retirados da fachada principal do CCB, pouco depois das 8h da manhã. "O CCB recupera também uma parte da sua vocação que é ser um chão comum: tem um centro de exposições e um centro de artes performativas. É um momento de viragem em que um grande equipamento da cidade de Lisboa assume aquilo que é a sua vocação de cruzamento entre as várias artes.”

O antigo Museu Berardo, que foi inaugurado há 15 anos, entra agora na sua terceira vida, com o fim do protocolo com o Estado que fará regressar o Centro de Exposições, o chamado “módulo 3”, à gestão do Centro Cultural de Belém (CCB).

Os "b" de Berardo, como o néon luminoso no pátio central do centro cultural que anunciava o agora ex-MCB, ainda não tinham sido substituídos pela nova sinalética a indicar MAC-CCB. O nome do novo museu tem apenas referência à arte contemporânea e não inclui o período moderno da Colecção Berardo.