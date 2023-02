Ennio Morricone: Maestro-Class

O realizador de Cinema Paraíso redime-se de muitos dos seus escorregões com um óptimo documentário onde Ennio Morricone dá, mais do que uma master-class, uma maestro-class de música para cinema.

No papel, toda a desconfiança é pouca perante a proposta: um documentário póstumo de duas horas e meia (!!) sobre o mestre italiano da música para cinema, Ennio Morricone (1928-2020), e dirigido por Giuseppe Tornatore, autor de Cinema Paraíso e cineasta a quem costuma fugir demasiadas vezes o pé para o chinelo. Mas isso é em teoria: na prática, recomenda-se ao espectador que deixe as dúvidas à porta e que se deixe embalar por uma biografia fervilhante de histórias pitorescas, que sabe trocar as voltas às expectativas e revela muito mais sobre o trabalho e a personalidade do maestro do que se poderia achar.