Ennio Morricone: o maestro visto pelo filho

Lina Wertmüller, a lendária realizadora italiana que morreu no final de 2021, aparece pouco em Ennio, o Maestro. Só surge, aliás, uma vez no documentário de Giuseppe Tornatore para dizer que Ennio Morricone, o autor de inúmeras das mais memoráveis bandas sonoras da História do cinema, era louco. “Esse ‘louco’...”, diz Marco Morricone. Marco é o filho mais velho de Ennio Morricone. Geriu a carreira do pai durante os seus últimos 30 anos de vida. Veio a Portugal apresentar o documentário. “Não é ‘louco’ no significado que damos todos à palavra. Era louco no trabalho. Quando estava envolvido no processo, abstraía-se da realidade”, conta ao Ípsilon.