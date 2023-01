P24. Costa admite que o Governo “pôs-se a jeito”. Análise à entrevista com Ana Sá Lopes e David Pontes

A entrevista do primeiro-ministro à RTP assinala um ano das eleições que deram ao PS maioria absoluta. António Costa admitiu que o Governo, no quase um ano que tem desde que venceu as eleições, "cometeu erros" e "pôs-se a jeito" no que respeita à sucessão de casos que abalaram o executivo e que até provocaram demissões. Neste P24 ouvimos a análise de Ana Sá Lopes e David Pontes.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, no SoundCloud ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.