António Costa: “Neste ano, o Governo pôs-se a jeito, cometeu erros”

A entrevista do primeiro-ministro assinala um ano das eleições que deram a António Costa um Governo de maioria absoluta.

O primeiro-ministro, António Costa, admitiu que o Governo, no quase um ano que tem em funções, cometeu erros e "pôs-se a jeito" com os "erros" que cometeu no que respeita à sucessão de casos que abalaram o executivo e que até provocaram demissões.

"Neste ano, seguramente o Governo pôs-se a jeito, cometeu erros", disse António Costa, em entrevista à RTP. A entrevista do primeiro-ministro acontece quando se assinala um ano das eleições legislativas que deram ao PS a maioria absoluta.

Apesar de reconhecer o contributo do próprio executivo para os erros políticos, o chefe do Governo defendeu que "o maior tropeção" neste ano foi a guerra na Ucrânia e as consequências na inflação e na vida dos portugueses.

Costa disse ainda que neste ano aprendeu muito, nomeadamente, que uma maioria "reforça muito o escrutínio" e admitiu que "porventura nem sempre" o Governo respondeu prontamente.