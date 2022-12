Que apoio de 240 euros é este que o Governo anunciou?

O Governo vai aprovar esta quinta-feira em Conselho de Ministros um novo apoio extraordinário no valor de 240 euros e que servirá para ajudar os mais vulneráveis a enfrentar a evolução da inflação. São conhecidos alguns aspectos da nova medida que permitem compará-la com os apoios anteriores.

Que apoio é este?

Trata-se de uma prestação extraordinária no valor de 240 euros. A medida será aprovada pelo Governo esta quinta-feira, mas esta quarta-feira o primeiro-ministro antecipou-a em entrevista à revista Visão.

Quem está abrangido?

Os mais vulneráveis. Ou seja, quem recebe prestações sociais mínimas ou está abrangido pela tarifa social de electricidade. Segundo contas do Governo, cerca de um milhão de pessoas vão beneficiar desta ajuda.

Como será feito o pagamento?

Através da Segurança Social e de uma só vez. O apoio começa a ser pago a partir do dia 23 de Dezembro e até ao final do ano.

Para que serve este apoio?

O objectivo do Governo é ajudar os mais vulneráveis a fazer face ao aumento das despesas provocado pela inflação. Na entrevista à Visão, o primeiro-ministro explicou que ao contrário do apoio de 125 euros pago em Outubro e que se dirigiu à “classe média”, este tem o objectivo de ajudar os que não têm como escapar aos efeitos da inflação.

"A inflação é muito desigualitária nos seus efeitos", disse António Costa, acrescentando que "os preços têm subido para todos mas nem todos temos a mesma capacidade de acomodar a subida dos preços”.

Mas informações mais recentes apontam para um abrandamento da inflação em Novembro…

Os números do Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam, de facto, que em Novembro a inflação perdeu ritmo, com a taxa de variação homóloga a abrandar de 10,1% em Outubro para 9,9% em Novembro. No entanto, os preços dos alimentos - que têm habitualmente um peso relativo mais elevado no total de despesas das pessoas mais vulneráveis - sobem há 14 meses seguidos, com a taxa de variação homóloga a saltar de 18,6% em Outubro para 20% em Novembro.

Ao nível da zona euro, os sinais são idênticos, com a inflação a abrandar em Novembro, mas sem que esse movimento evite uma nova subida dos juros por parte do Banco Central Europeu que é esperada para esta quinta-feira, embora mais suave que os 0,75 pontos anteriores.

O que distingue este apoio do que foi pago em Outubro?

Ainda não são conhecidos todos os detalhes do novo apoio, mas aquele que foi pago em Outubro tinha características e objectivos diferentes. O valor era de 125 euros e dirigia-se à generalidade dos cidadãos, desde que não fossem pensionistas e se o rendimento médio mensal não ultrapassasse 2700 euros brutos.

A Autoridade Tributária e Aduaneira, uma das entidades responsáveis pelo pagamento das ajudas, verificava se um cidadão tinha rendimentos anuais até 37.800 euros (em 2021) e, se sim, atribuía o apoio. Se a pessoa fosse beneficiária de uma prestação social, de desemprego, o rendimento social de inserção, o abono de família ou o subsídio de doença, recebia o apoio através da Segurança Social. O apoio dos 125 euros abrangeu cerca de 5,8 milhões de pessoas. O novo apoio é de 240 euros, abrange um milhão de pessoas, e vai beneficiar os mais vulneráveis, não sendo conhecido um valor que sirva de referência para o seu pagamento.

O Governo já teve um apoio dirigido especificamente aos mais vulneráveis?

Sim. E é esse modelo que quer repetir. Na entrevista à Visão, o primeiro-ministro explicou que o novo apoio extraordinário abrange os mesmos que já foram contemplados em duas prestações extraordinárias, este ano, em duas tranches de 60 euros cada, no final dos primeiro e segundo trimestres. Ou seja, todas as famílias que já são abrangidas pela tarifa social de electricidade ou que recebem prestações sociais mínimas.

Em Junho, o Governo renovou o apoio extraordinário de 60 euros dirigido aos mais carenciados. Em Julho, foi pago o primeiro grupo de pessoas – as que beneficiam da tarifa social de energia – e em Agosto foi pago o grupo de pessoas que recebem prestações sociais mínimas, como são exemplos o complemento solidário para idosos ou o rendimento social de inserção, e que não tinham sido abrangidas no primeiro grupo. Em Abril, o apoio de 60 euros foi pago pela primeira vez, com referência a Março, mês em eram cerca de 760 mil as pessoas estavam abrangidas pela tarifa social de electricidade. Um universo que se poderá ter alterado. Com Pedro Crisóstomo