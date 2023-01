Três anos de “Brexit”: rutura com a UE, fissuras por todo o Reino

A completar quase sete anos do referendo e no “aniversário” de três anos da saída, o Reino Unido, interna e externamente, ainda sente as consequências de uma decisão que está longe de ser unânime.

No dia 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido efetivou a sua saída da União Europeia (UE), após o resultado do referendo de 2016 que confirmou a vontade da maioria da sociedade britânica. Michel Barnier, negociador-chefe da UE para o "Brexit", referiu no seu livro My Secret Brexit Diary que aquele 31 de janeiro foi um dia emotivo por ser “tão esperado e desejado por uns, tão temido por outros”.