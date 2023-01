Programa de intercâmbio entre Portugal e Galiza aprovou 160 candidaturas

Na edição de 2022-2023 do IACOBUS, o programa de intercâmbio de docentes, investigadores e centros tecnológicos na eurorregião Galiza–Norte de Portugal, foram seleccionadas 160 candidaturas entre 312, para uma dotação de 200 mil euros, foi revelado esta terça-feira.

Em comunicado, o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) da Eurorregião Galiza–Norte de Portugal, entidade gestora do programa, refere que, na modalidade de Publicações Científicas (Papers) para a elaboração de publicações conjuntas de investigadores da Galiza e do Norte de Portugal, foram seleccionadas 58 candidaturas, das 70 recebidas. Por outro lado, na modalidade Estadias de Investigação, o AECT seleccionou 102 candidaturas, das 242 recebidas, dirigidas a docentes, investigadores pré e pós-doutorais e pessoal de administração e serviços das universidades, institutos politécnicos e centros tecnológicos da Eurorregião Galiza​–Norte de Portugal.

A convocatória, cujo prazo terminou a 16 de Dezembro, tem uma dotação financeira total de 200 mil euros, 148.600 euros para Estadias de Investigação e os restantes 51.400 euros para Publicações Científicas (Papers).

De acordo com a informação divulgada no final do ano, na página oficial da entidade gestora do programa, “das candidaturas para as estadias de investigação, 148 procedem da Galiza e 94 do Norte de Portugal”. Na mesma informação, o agrupamento sublinha que o programa de cooperação visa a promoção de sinergias e o desenvolvimento de actividades de investigação, formativas e de divulgação entre universidades, institutos politécnicos, centros tecnológicos e fundações biomédicas da Eurorregião Galiza–Norte de Portugal.

Acrescenta ainda que, desde que arrancou em 2014, o IACOBUS contabiliza mais de 2300 candidaturas, com projectos de investigação em todas as áreas do conhecimento, e um orçamento de quase 1,6 milhões de euros.

A iniciativa enquadra-se nas prioridades do Plano de Investimentos Conjuntos Galiza-Norte de Portugal (PIC 21-27) e nas áreas estratégicas estabelecidas pela Estratégia de Especialização Inteligente Transfronteiriza Galiza-Norte de Portugal (RIS3-T), contando com apoio e financiamento da União Europeia através do Programa Operativo de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal (POCTEP).