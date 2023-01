O avô revolucionário escondido na gaveta

No dia 3 de Fevereiro de 1927, o Porto acordava nos braços de uma revolução. Um grupo de militares republicanos procurava derrubar a ditadura militar imposta ao país a 28 de Maio de 1926, por considerar que os monárquicos tinham tomado conta do processo. No centro da cidade abriram-se trincheiras, houve muitas trocas de tiros, dezenas de mortos e centenas de feridos, antes de as forças governamentais porem fim à rebelião.