Acidente de barco no Paquistão mata pelo menos dez crianças

Pelo menos dez crianças, com idades compreendidas entre os sete e os 12 anos, morreram neste domingo, e outras oito continuam desaparecidas, depois de um acidente de barco, no Lago Tanda, em Kohat, no noroeste do Paquistão. A polícia local diz que 25 crianças viajavam na embarcação, sete das quais foram transportadas para o hospital, com ferimentos.

Era uma visita de estudo, mas terminou em tragédia, segundo relatos recolhidos pela agência Reuters. Cerca de 50 jovens de uma escola religiosa juntaram-se numa represa popular em Kohat para um piquenique, neste domingo. "Metade do grupo aventurou-se nas águas do lago - onde as viagens recreativas tinham sido proibidas pelas autoridades - com recurso a um barco que acabou por se virar", descrever Mahmood Aslam, responsável policial em Kohat.

Em redes sociais como o Twitter surgiram fotografias e vídeos das buscas, que já envolvem as forças militares do Paquistão, segundo a Reuters. Algumas imagens limitam-se a mostrar pequenos barcos com mergulhadores envolvidos nas operações de busca e salvamento, mas também há fotos de rostos de crianças mortas e vídeos que podem chocar os espectadores, com crianças a serem levadas, de cabeça para baixo, aos ombros por adultos que correm escada acima na tentativa de levá-las até um ponto de assistência médica.

Kohat pertence à província de Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão. Em área, é a mais pequena das quatro províncias do país, mas a terceira mais populosa, depois do Punjab e de Sindh.

Os jovens que ali se encontravam frequentam uma madrassa, segundo um responsável pelas operações no local, citado pelo jornal Independent Urdu. Muhammad Jawad Khan Khalil afirmou que "o barco estava sobrelotado, o que causou o acidente".

Foto Imagens distribuídas pela Reuters mostram acções de busca e salvamento no lago onde o barco sobrelotado com 25 crianças se virou

Foram chamados mergulhadores de Peshawar, 79 quilómetros a norte de Kohat e capital da província onde o acidente aconteceu. Segundo a cadeia de televisão inglesa Sky News, momentos antes da tragédia, o mesmo barco tinha atravessado as águas transportando 16 jovens, sem incidentes.

A identidade dos dez mortos confirmados até agora já é conhecida. São perdas humanas que ocorrem no mesmo em que o Paquistão foi palco de outro grave acidente de transporte que matou pelo menos 41 pessoas, quando um autocarro se despistou e caiu de uma ponte, na cidade costeira de Lasbela, província de Baluchistão, no sul do país.