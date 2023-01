Despiste de autocarro no Paquistão faz 41 mortos

Acidente aconteceu entre Quetta, perto da fronteira com o Afeganistão e Karachi, no Sul do país. Autocarro incendiou-se ao cair de uma ponte e deixou muitos corpos irreconhecíveis.

Mais de 40 pessoas morreram quando um autocarro caiu de uma ponte e se incendiou na província do Baluchistão, no Sul do Paquistão, este domingo. De acordo com as autoridades, 41 corpos foram recuperados, alguns deles tão queimados que são impossíveis de ser identificados, disse o chefe da polícia local, Israr Umrani.

O autocarro, que transportava pelo menos 48 pessoas, despistou-se quando fazia o percurso entre Quetta, a capital provincial, e a cidade de Karachi.

O veículo embateu contra a parte lateral de uma ponte e caiu no leito seco do rio, contou ao jornal Dawn Hamza Anjum, subcomandante de Lasbela, distrito do Baluchistão.

“Devido ao excesso de velocidade, o autocarro embateu num pilar da ponte quando fazia uma curva apertada perto de Lasbela. Na sequência disso, o veículo caiu num barranco e incendiou-se”, explicou o polícia.

Os acidentes de tráfego são comuns no Paquistão, porque os condutores são muito avessos a cumprir as regras de trânsito, as condições mecânicas dos veículos são muitas vezes precárias e as estradas, sobretudo nas zonas rurais, estão em mau estado de conservação.

Em Junho, também no Baluchistão, pelo menos 28 pessoas morreram, incluindo nove pessoas da mesma família, quando outro autocarro se despenhou numa ravina.