Restituição: o regresso do exílio

As reclamações de artefactos e restos mortais de origem colonial iniciaram-se no século XIX de forma esparsa e pouco consequente, mas começaram a ter consequências no século XX, nomeadamente a partir da convenção da UNESCO de 1970, que obriga à restituição dos objectos que foram trazidos ilegalmente das ex-colónias. A maioria das reclamações pela restituição foi protagonizada por pessoas, povos e, depois, por governos de territórios colonizados.