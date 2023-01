Verdades incómodas e segredos inúteis

Não se compreende, a não ser para meia dúzia de documentos que possam lidar com colaboradores e informadores ainda desconhecidos, que o acervo documental da Guerra Colonial permaneça classificado.

A classificação e desclassificação de documentos tem regras, mas elas estão longe de ser aplicadas. Existe uma cultura de ocultação corporativa, muito forte em instituições do Estado, a começar pelas Forças Armadas, mas estendendo-se por todos os ministérios, repartições, autarquias. É também muito forte nos partidos políticos, e fortíssima no sector privado – ou seja, o segredo, com regras ou sem elas, é uma característica das sociedades como a portuguesa, tão generalizada como os mitos sobre a transparência.