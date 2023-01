Inflação ajudou em 2022, mas já dá sinais negativos para 2023

Receita fiscal foi mais alta em 2022 do que o previsto no OE, dando margem ao Governo para tomar medidas de apoio às famílias e mesmo assim baixar o défice. Em 2023, não deverá ter essa possibilidade.

A execução orçamental durante o ano de 2022 confirma o efeito positivo que a inflação pode ter nas contas públicas, por via de uma subida muito forte da receita fiscal, mas dá igualmente sinais dos efeitos negativos que a inflação deverá também trazer ao Orçamento do Estado, com os primeiros sintomas de uma pressão na despesa que se deverá tornar mais evidente durante 2023.