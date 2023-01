Há funcionários judiciários a trabalhar em supermercados porque o salário não chega

Rosa Galvão é funcionária judicial no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), em Lisboa, e colaboradora num supermercado. Há 14 anos que esta oficial de Justiça tem dois empregos para ter rendimentos suficientes para pagar as suas contas. No supermercado, esta funcionária de 36 anos, faz de tudo: reposição de produtos nas prateleiras, faz pão, faz caixa e até limpezas.