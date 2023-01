Governo só decide no início de 2024 se avança com referendo à regionalização

A promessa de António Costa era realizar novo referendo à regionalização em 2024, contudo será já no próximo ano, e com calendário apertado, que o executivo decidirá se dá voz aos portugueses.

António Costa prometeu há pouco mais de um ano realizar um referendo à regionalização em 2024, no entanto, a decisão sobre se o Governo avança mesmo para essa consulta popular só será tomada no início do próximo ano. O calendário para a decisão é apertado e deixa escassa margem para fazer a consulta em 2024, além de que já se sabe que a actual direcção do PSD é contra a realização do referendo e que os deputados do PS não parecem inclinados a facilitar o processo.