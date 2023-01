Regulador australiano vai investigar influencers nas redes sociais

O regulador da concorrência da Austrália disse, nesta sexta-feira, que irá verificar se os influenciadores nas redes sociais têm revelado a sua filiação com as marcas que promovem.

A Comissão Australiana da Concorrência e do Consumidor (ACCC, na sigla original) informou que vai analisar mais de 100 influenciadores depois de vários consumidores terem informado o regulador sobre alguns endossos e testemunhos que, segundo as acusações, são enganosos.

“A quantidade de denúncias reflecte a preocupação da comunidade sobre o número cada vez maior de técnicas de marketing manipuladoras nas redes sociais, concebidas para explorar ou pressionar os consumidores a comprar bens ou serviços”, observou a presidente da ACCC, Gina Cass-Gottlieb, numa declaração.

Como parte da fiscalização, a ACCC começou a rever publicações de influencers no Facebook e no Instagram, da Meta Platforms Inc, mas também no TikTok, Snapchat e YouTube, entre outros, especificou Cass-Gottlieb.

A investigação visará os influenciadores em moda, cosméticos, alimentos e bebidas, viagens, fitness, parentalidade, jogos e tecnologia. Verificará também se anunciantes, comerciantes, marcas e plataformas de redes sociais estão a facilitar qualquer má conduta.

Os indivíduos que infringem as leis de consumo australianas poderão ser multados até 2,5 milhões de dólares australianos (1,63 milhões de euros).

A ACCC tem vindo a conduzir uma série de investigações como parte de um inquérito mais amplo sobre serviços prestados pelas plataformas digitais, incluindo publicações patrocinadas e publicidade nas redes sociais. Espera-se que a ACCC apresente o seu sexto relatório intercalar até 31 de Março.