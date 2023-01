Paulo Raimundo: há uma “gestão política” dos casos judiciais. “É uma evidência”

O líder dos comunistas admite integrar um Governo com o PS no futuro, mas lembra que Pedro Nuno Santos, putativo sucessor de António Costa, também foi responsável pelas opções deste executivo.

Segunda parte da entrevista: Impasse com professores “pode abrir caminho” a mexidas na lei da greve

Paulo Raimundo considera que há uma "gestão política" dos casos judiciais que têm fustigado o PS, e outros partidos, e que "mina o próprio sistema democrático", mas pede que não se desvie a atenção dos problemas das pessoas. Em entrevista ao Hora da Verdade do PÚBLICO/Renascença, o secretário-geral do PCP admite que os casos em que o Governo tem estado envolvido não ajudam a sua credibilidade e avisa que a continuidade do executivo não está garantida pela maioria absoluta. Ainda assim, rejeita a hipótese de eleições antecipadas. "O nosso papel não é derrubar governos", assegura.