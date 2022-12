Discurso daquele que se afastou do PCP

A eleição de Paulo Raimundo para secretário-geral do PCP e as declarações entretanto feitas por ele, nomeadamente a entrevista dada à agência Lusa, em 16 de Novembro, vêm retomar a discussão que ficou congelada por altura do XX congresso do PCP e que culminou, em 2002, com a expulsão de Edgar Correia e Carlos Luís Figueira, a suspensão por dez meses de Carlos Brito e a aplicação de sanções de outra natureza a um conjunto vasto de militantes.