O “vertiginoso” Caminito del Rey abre reservas para a Primavera

Para quem quer começar a planear a sua conquista do Caminito del Rey, Málaga, boas notícias: abriram as reservas para passeios de 28 de Março a 25 de Junho. As mais desejadas costumam esgotar logo.

A temporada de Inverno não foi fácil para o Caminito del Rey, o antigo "caminho mais perigoso do mundo”, tornado atracção maior da província de Málaga desde que, em 2015, abriu ao público seguro para os visitantes. Como acontece em períodos de clima mais agreste, houve vários dias em que o percurso teve de encerrar a visitas, mas o pior sucedeu em Dezembro, com uma derrocada que causou uma ruptura na passagem do acesso norte. Actualmente, há ainda um percurso adaptado, mas nos finais de Janeiro, a dita passagem já deve estar de volta ao serviço. Quase como celebração, a organização acaba de abrir a venda de bilhetes para a Primavera, sendo que é habitual que os períodos mais desejados fiquem rapidamente esgotados.

Desde esta quarta-feira, estão disponíveis os bilhetes para caminhadas aéreas pelo Caminito de 28 de Março a 25 de Junho: custa 10 euros o passeio, ou 18 euros com visita guiada.

Foto Caminito del Rey dr

Habitualmente encerrado às segundas-feiras, registe-se que "excepcionalmente", informa a gestão, estará aberto nas segundas de 3 de Abril (Semana Santa, a Páscoa é dia 9) e de 1 de Maio (feriado, Dia do Trabalhador). O horário de visitas é entre as 8h40 e 17h.

Detalhe: embora seja um passeio familiar, não é aconselhável aos mais susceptíveis a vertigens..., não é permitida a entrada de crianças com menos de 8 anos (é necessário documento de identidade das crianças para comprovar a idade). Para utilizar o autocarro de ligação do Centro de Visitantes ao acesso são 2,5 euros, já o estacionamento fica por 2 euros.

Foto Caminito del Rey: sem medos? JON NAZCA/REUTERS

Para bilhetes e mais informações é seguir para o site oficial, aqui.

Um caminito para a história

O Caminito del Rey, um centenário e perigoso trilho com passadiços a mais de 100 metros de altura, localizados no desfiladeiro dos Gaitanes, a uns 60km de Málaga, tornou-se uma das atracções maiores da região desde que foi recuperado e inaugurado. Com 7,7km de percurso, inclui quase 3km particularmente vertiginosos, com passadiço de madeira cravado na rocha a cerca de 105 metros de altura, e, muito especialmente, uma ponte suspensa já no final, uma espécie de “clímax” que é “como caminhar no céu a olhar a Terra”, escrevia José Augusto Moreira na Fugas.

Foto Caminito del Rey dr

Foto Caminito del Rey dr

A história do Caminito começou no início do século XX e não passava de um caminho precário criado para interligar duas barragens em construção. O seu nome real deve-se à presença no local do rei espanhol Alfonso XIII, em 1921, para inaugurar uma barragem. O seu vector de perigo – e o apodo de "caminho mais perigoso do mundo" — atraiu muitos aventureiros ao longo dos anos e os acidentes (mortais) sucederam-se. Foi encerrado e reaberto, já recuperado e seguro, em 2015. Tem somado prémios (incluindo o Premio Europa Nostra, da União Europeia, o “Óscar” da Europa para conservação de património) e anualmente, tirando em período pandémico, ronda os 300 mil visitantes. Considerado um dos “trilhos mais bonitos de Espanha”, trabalha para tornar-se Património Mundial pela Unesco.

Foto Caminito del Rey dr

Aproveitando a fama desta atracção, Málaga lançou-se a mais uma atracção aérea: inaugurou uma ponte suspensa “espectacular” sobre um desfiladeiro. A Grande Rota de Málaga passou a oferecer uma das “maiores pontes suspensas em espaços naturais” de Espanha, em El Saltillo, um outro caminho de vertigens. Se for mais de ficar perto da terra, Málaga também tem outra proposta original em formato grande ponte e aberta há dois anos: a maior ponte pedonal de madeira da Europa.