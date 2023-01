Casa do Alentejo celebra 100 anos em Junho: programa de festas dura o ano inteiro

A icónica Casa do Alentejo inicia as celebrações do centenário esta quinta-feira. Ao longo do ano haverá muitos eventos, música, gastronomia e exposições.

A Casa do Alentejo em Lisboa inicia esta quinta-feira o programa das comemorações do seu centésimo aniversário, com actividades culturais, grupos corais, gastronomia, exposições e uma sessão solene para o dia oficial da fundação, a 10 de Junho.

Segundo o presidente da Casa do Alentejo, João Proença, será um ano inteiro de actividades que têm início esta quinta-feira com a apresentação da comissão de honra, com gastronomia regional, cante alentejano e a divulgação de um DVD com uma breve história da instituição.

No dia 10 de Junho, em que se assinala formalmente a fundação da Casa do Alentejo, está prevista uma sessão solene, mas, ao longo do ano, será lançado um livro sobre o centenário, inaugurada uma escultura do escultor alentejano Jorge Pé Curto, exposições de fotografia e pintura e espectáculos.

As iniciativas têm o alto patrocínio da Presidência da República e da comissão de honra fazem parte mais de 100 personalidades, como historiadores, músicos, escritores e empresários, e entidades como a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, e outras autarquias alentejanas.

A Casa do Alentejo foi planeada por comerciantes, farmacêuticos, homens dos ofícios, como barbeiros, que tinham vindo do Alentejo para Lisboa.

A formalização como associação aconteceu em 10 de Junho de 1923. Funcionou primeiro em Alcântara, depois no Bairro Alto e ocupou em 1932 o edifício que ainda é a sua sede de hoje, na Baixa de Lisboa.

Foto Fotografia antigas expostas na Casa do Alentejo Nuno Ferreira Santos

Ao longo dos 100 anos, a Casa do Alentejo teve escola, posto médico, sapataria, barbearia, "foi onde muitos se conheceram e casaram", já que "as casas regionais serviam mesmo para isso: dar apoio a quem chegava de Évora, Beja ou Elvas" e a quem já estava instalado em Lisboa iam encontrando soluções, nomeadamente de emprego.

A associação comprou o edifício em 1982, iniciando um longo e oneroso processo de recuperação do palacete, que pertenceu aos condes de Alverca e foi o primeiro casino de Lisboa, antes de os jogos de fortuna e de azar terem sido proibidos por Salazar, em 1928, disse João Proença.

João Proença assegura que, apesar da recuperação, mantém-se no palacete muitos dos elementos de há 100 anos.

"Este pátio, estes salões, foram mesmo salas de jogos e salas de diversão. O casino tinha uma sala de festas que é o salão principal. Ainda hoje nós temos aqui algum mobiliário dessa data, mesas e cadeiras que acompanharam o jogo", disse, salientando que, apesar da proibição, continuou a haver jogos até 1976/1977 na Casa do Alentejo, que funcionava como um clube privado, onde se entrava por conhecimentos e através de convites.

Foto A Casa do Alentejo celebra oficialmente o centenário a 10 de Junho Nuno Ferreira Santos

Segundo João Proença, com o 25 de Abril a instituição abriu-se e teve "uma explosão", chegando a ter mais de 3.000 sócios. Os jogos foram então proibidos, passando a existir mais actividade cultural, mas, tal como então, continua a ser preciso ser alentejano para se ser sócio-dirigente, com o objectivo de "manter a ligação à região".

"Desenvolveram-se os grupos corais aqui, os bailes também nunca deixaram de existir, mas tiveram outro significado e passaram a ser todas as semanas ao domingo, [destacaram-se] a apresentação de livros e de mostras de artesanato e as autarquias do Alentejo passaram a vir muito mais à Casa do Alentejo. Neste ano em que estamos, nós prevemos que mais de metade dos municípios vão estar aqui na Casa do Alentejo", disse, destacando que para Fevereiro está prevista a feira do Queijo de Serpa e uma iniciativa da Câmara de Montemor-o-Novo.

Depois de dificuldades sentidas durante a pandemia, em que esteve fechada por dois períodos e teve de recorrer a ajuda da banca e aos apoios do Governo, a instituição está ainda a pagar dívidas, mas "a funcionar normalmente", assegura o presidente, tendo em permanência uma venda de artesanato, um restaurante e uma taberna, com gastronomia regional.