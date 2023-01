Site das Finanças está indisponível por razões técnicas

O Portal das Finanças está inacessível na manhã desta quinta-feira, não sendo possível entrar na habitual página principal do site. O Ministério das Finanças diz que o problema se deve a razões técnicas.

No Twitter, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) confirma que “estão a ocorrer constrangimentos no acesso ao Portal das Finanças” e informa que informará “quando a situação estiver resolvida”.

Também não é possível aceder ao canal do e-factura do site, nem à aplicação para telemóveis desta funcionalidade. O mesmo acontece com a aplicação do ATGo, direccionada para os trabalhadores que passam recibos verdes.

Embora não seja possível aceder normalmente ao Portal como habitualmente, há algumas informações do site que continuam disponíveis e às quais é possível aceder por outra via, externamente — quem tenha guardado a hiperligação para um PDF publicado no site consegue aceder a esse documento (um ofício-circulado ou uma nota informativa, por exemplo).

Estão a ocorrer constrangimentos no acesso ao Portal das Finanças. Lamentamos pelo incómodo. Assim que a situação estiver resolvida informamos. — AT - Autoridade Tributária e Aduaneira (@AUT_TRIB_ADUA) January 26, 2023

Num comunicado emitido esta manhã, o Ministério das Finanças confirma que a página está indisponível "por motivos de ordem técnica" e afirma que “a AT está a trabalhar para repor o seu funcionamento com a maior brevidade possível”.

Não há neste momento qualquer indicação de ter existido um ataque informático.