Zelensky e Vílnius trocam “presentes” de aniversário, unidos contra “Mordor”

Mayors das três capitais do Báltico e de Varsóvia prometem manter fileiras cerradas no apoio à Ucrânia e exigem atitudes mais firmes à União Europeia.

Vílnius, a capital da Lituânia, comemora 700 anos neste 25 de Janeiro, dia que é também o do aniversário de Volodymyr Zelensky, que nasceu faz agora 45 anos. O município lituano decidiu assinalar a coincidência com a oferta de um cheque de 700 mil euros à Ucrânia e com a renovação dos votos de “vitória” para Zelensky, durante a cimeira Champion Cities 2023.