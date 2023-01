Marvão lança Rota do Megalítico com doze sítios visitáveis

Há muitos mais sítios no concelho. mas em zonas menos acessíveis: “dificilmente são vigiados e importa que as pessoas os conheçam, mas também importa preservá-los”, diz o arqueólogo Jorge de Oliveira.

O concelho histórico de Marvão (Portalegre) lançou esta terça-feira a Rota do Megalítico, composta por 12 sítios visitáveis, num projecto da câmara com a "assinatura" do arqueólogo Jorge de Oliveira.

O concelho de Marvão conta com 27 sepulturas megalíticas, três menires e vários abrigos com pinturas rupestres, mas apenas alguns sítios "são visitáveis" neste roteiro, explicou à agência Lusa Jorge de Oliveira, também professor da Universidade de Évora (UÉ).

"Queremos dar a conhecer, com este roteiro, oito monumentos (sepulturas megalíticas) porque são os que têm melhor acessibilidade, pois, temos alguns em zonas de muito difícil acesso, propriedades privadas e onde há gado", justificou.

De acordo com Jorge de Oliveira, ao nível da arte rupestre, o roteiro apresenta um aspecto "muito interessante e ao mesmo tempo muito romântico", estando a mesma arte espalhada naquele concelho em sítios, por vezes, de "difícil acesso".

Foto Existem muitos vestigíos em locais de difícil acesso CM Marvão

Os locais com arte rupestre estão espalhados pelo concelho e também, por vezes, em zonas menos acessíveis, disse, acrescentando que, por isso, "dificilmente são vigiados e importa que as pessoas os conheçam, mas também importa preservá-los".

Jorge de Oliveira destacou ainda que, na área da arte rupestre, apenas foi sinalizado o sítio do Abrigo do Ninho do Bufo, onde existe uma pintura "única" em Portugal, que retrata uma parturiente.

Esta pintura encontra-se em pleno Parque Natural da Serra de São Mamede, junto à fronteira com Espanha.

"Trata-se de uma figura feminina a dar à luz. É uma pintura única que está num sítio extremamente bonito, mesmo junto à fronteira com Espanha", disse.

Além destes pontos, o roteiro é também composto pelo "megalitismo móvel", formado por todo o material já recolhido nas escavações arqueológicas efectuadas ao longos dos anos naquele concelho, podendo as peças ser apreciadas no Museu Municipal de Marvão.

"A nossa aposta é fazer a ligação com o megalitismo de Valência de Alcântara", em Espanha, indicou, acrescentando que a rota quer também estender essa ligação "aos outros concelhos limítrofes do lado de Portugal, como Castelo de Vide e Nisa, para retomar esse espírito do megalitismo no Alentejo".

Para o arqueólogo, esta rota vai também "enriquecer" o concelho e contribuir para que os turistas tenham uma estadia "mais prolongada" naquele território.