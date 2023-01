Metade das ruas do centro e baixa do Porto vão ter trânsito condicionado

Rua Alexandre Braga, junto ao Bolhão, já é pedonal e foi a primeira obra do recém-criado Gabinete do Espaço Público. Câmara do Porto quer atingir 30 quilómetros de artérias com trânsito condicionado

Foi prometido para o final de 2022, mas estará, agora, a ser concluído. O plano de condicionamento do trânsito no centro e na baixa do Porto quer chegar a “metade dos arruamentos” desta zona da cidade, seja através de criação de ZAAC (Zonas de Acesso Automóvel Condicionado), de pedonalização ou da diminuição da velocidade de circulação. A apresentação do plano deverá ser feita ao executivo “nas próximas semanas”.

A informação foi dada pelo vereador com o pelouro do Urbanismo, Pedro Baganha, durante uma visita à Rua Alexandre Braga, que reabriu no dia 13 de Janeiro, depois de cerca de dois meses de obras que a transformaram numa artéria pedonal.

“Temos agora uma rua que funciona de uma forma diferente”, apontou Rui Moreira, antes de percorrer a rua e falar com alguns comerciantes. O desejo do autarca é que aquela seja, a partir deste momento, uma geografia de “fruição”.

Foto Rui Moreria visitou espaços comerciais da Rua Alexandre Braga DR

As paragens dos autocarros desapareceram e agora que as cargas e descargas para o mercado do Bolhão se fazem debaixo de solo, na cave logística criada durante a obra de restauro, o trânsito é condicionado aos comerciantes da rua, apenas até às 11 horas.

O projecto, cujo investimento rondou os 184 mil euros, ficará concluído nas próximas semanas. O comércio local poderá instalar esplanadas, se assim pretender, e vão ser colocados “caixões com árvores”, à semelhança do que aconteceu em Álvares Cabral (Rui Moreira justificou a ausência de árvores com a existência das instalações e túnel do Bolhão debaixo de terra exactamente naquela zona).

Esta foi a primeira intervenção do Gabinete do Espaço Público, criado dentro da Go Porto, empresa municipal responsável pela gestão das obras da cidade. A ideia foi ter uma estrutura “mais ágil, para intervenções mais rápidas”, explanou Pedro Baganha, dizendo que há já outras empreitadas em curso e planeadas. Alguns exemplos: o desaparecimento de rotundas "desenhadas" com pinos, a conclusão da plataforma para a paragem do autocarro na Rua Formosa e o redimensionamento de caldeiras de árvores em várias ruas da cidade.

Ainda em relação ao plano de condicionamento de trânsito, o vereador Pedro Baganha adiantou que está a ser delineado, em conjunto com várias unidades do município e também com a STCP, “um projecto que determina como é que a cidade vai reabrir depois das obras do metro”.

A implementação do plano será “gradual”, mas ficou prometida uma nova filosofia para a mobilidade urbana: “Com a densificação da rede de transportes colectivos que a metro vai introduzir, faz sentido pensar na cidade de outra forma”, apontou.

Minutos antes, Rui Moreira havia quantificado esse objectivo. A cidade tem, neste momento, cinco quilómetros de arruamentos com trânsito condicionado e quer chegar aos 30, disse aos jornalistas antes de percorrer a renovada Alexandre Braga e recordar a meta de neutralidade de emissões definida para 2030.

O vizinho mercado do Bolhão, reaberto há quatro meses, continua com todos os restaurantes e várias lojas do exterior encerrados. Questionado pelo PÚBLICO sobre os atrasos, o autarca pediu a intervenção da vice-presidente da Go Porto e coordenadora do gabinete do Mercado do Bolhão, Cátia Meirinhos. “No final do primeiro trimestre devem começar a funcionar os primeiros restaurantes”, respondeu, acrescentando que embora os dez espaços estejam atribuídos, só quatro estão a fazer obras.

Quanto às lojas do exterior, as contas são ainda mais complexas, uma vez que os espaços foram entregues em momentos diferentes. A autarquia não faz previsões. Certo é que as isenções de pagamento de renda já terminaram: neste momento, alguns comerciantes ainda não estão a facturar, mas já fazem contas com a autarquia no final de cada mês.