Alvarás caducados, obras paradas: maioria das lojas e restaurantes do Bolhão continuam fechados

A maioria das lojas exteriores do mercado do Bolhão continuam fechadas. Das 38, apenas sete estão a funcionar. E a maioria não tem sequer obras a serem feitas: nos dois dias em que o PÚBLICO deu a volta ao edifício, não viu mais dos que três espaços com obras a decorrer. Dos apenas cinco alvarás visíveis, só um não estava caducado. Já dentro do mercado, os dez restaurantes permanecem de portas fechadas. Não se vislumbravam obras em nenhum.