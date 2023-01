O regresso em força da política-cujo-nome-não-se-pode-pronunciar

Em 2022 aconteceu o que até há pouco parecia impensável. O Governo dos EUA anunciou programas de intervenção do Estado na economia nacional que não se viam há muito.

Os economistas têm fama de cinzentões. Alguns, para disfarçar, dão títulos coloridos aos seus textos. Em 2019, dois economistas do FMI, Reda Cherif e Fuad Hasanov, inspiraram-se nas histórias de Harry Potter para dar nome ao relatório “O regresso da política cujo nome não se pode pronunciar” (tradução minha). Nesse texto, o mau da fita não é Lord Voldemort, o arqui-inimigo do jovem mágico de óculos redondos. Em seu lugar, Cherif e Hasanov falam do regresso da política industrial.