Prémios Razzies. E os piores filmes do ano são…

O filme sobre a vida da actriz Marilyn Monroe, Blonde, recebeu o maior número de nomeações este ano nos prémios Razzies, anunciados na véspera dos prémios da Academia de Hollywood e considerados os anti-Óscares.

Os Razzies, que vão na sua 43.ª edição, são descritos pelos organizadores destes prémios humorísticos como “o primo feio dos Óscares” e nomeiam aqueles que são vistos como os piores do ano na indústria de cinema norte-americana, revelando os vencedores a 11 de Março, também na véspera dos Óscares.

Blonde, realizado por Andrew Dominik, que recebeu oito Razzies, é um filme de “que os fãs de cinema ainda gostaram menos do que os críticos”, classifica o site dos prémios oficialmente intitulados Golden Raspberries (Framboesas Douradas) e criados nos anos 80 pela comunidade de Hollywood.

Além de Pior Filme, o filme que tem Ana de Armas como protagonista recebeu também os prémios de Pior Argumento e Pior Realizador, ambos para Andrew Dominik, “cujo trabalho diz mais sobre ele próprio do que sobre o seu tema”.

Nomeados para Pior Filme, além de Blonde, estão Pinóquio (Robert Zemeckis), Good Mourning (Colson Baker e Mod Sun), The King’s Daughter (Sean McNamara) e Morbius (Daniel Espinosa).

A actriz cubana Ana de Armas não teve nenhuma nomeação, que foram parar às mãos das suas colegas Ryan Kiera Armstrong (Firestarter/O Poder do Fogo), Bryce Dallas Howard (Mundo Jurássico: Domínio), Diane Keaton (Mack & Rita), Kaya Scodelario (The King’s Daughter) e Alicia Silverstone (The Requin).

Good Mournig, uma comédia com o rapper Machine Gun Kelly, segue-se ao filme da Netflix, com sete nomeações.

Os prémios também deram uma atenção especial a Tom Hanks, que obteve três nomeações, uma delas como Pior Actor Secundário pelo seu papel como coronel Tom Parker em Elvis, um filme sobre a vida e obra de Elvis Presley. O agente que mandava na vida de Elvis tem “um sotaque ridículo”, acusam os Razzies (o crítico do PÚBLICO, Luís Miguel Oliveira, chamou-lhe “vozinha de cartoon”). O mesmo papel em Elvis também lhe valeu a distinção de Pior Casal no Ecrã, com Hanks, que já recebeu dois Óscares, a ser nomeado ainda como Pior Actor pelo papel de carpinteiro Gepetto em Pinóquio.

Pinóquio, uma nova adaptação em “imagem real” do clássico da Disney, foi considerado um filme “totalmente desnecessário” e “estranhamente assustador” e está nomeado em seis categorias.

O prémio de Filme Mais Ridículo do ano foi para Morbius, com Jared Leto nomeado para Pior Actor (a segunda nomeação em dois anos), filme que, no total, atingiu as cinco nomeações.

Amanhã, será a vez das nomeações para a 95.ª edição dos Óscares da Academia de Hollywood.