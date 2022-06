Missão: Impossível, mas com dinossauros

Mais uma corrida, mais uma viagem: é a terceira iteração do regresso aos dinossáurios que Michael Crichton “ressuscitou” em Parque Jurássico e aos quais Steven Spielberg deu vida em 1993. Mundo Jurássico: Domínio é um “fechar do círculo”: completa a história iniciada em 2015 por Colin Trevorrow em Mundo Jurássico e prosseguida por J. A. Bayona em 2018 em Mundo Jurássico: Reino Caído, e retorna ao filme original com a presença tutelar do seu trio de actores, Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum.