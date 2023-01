Os fogos de Verão são combatidos com os fogos de Inverno em Vila Real

São muitas as memórias, vivências mas também os mitos em torno do fogo que tanto aquecem mas sobretudo assustam a população portuguesa. Histórias com centenas de anos ou outras do Verão passado e que continuam, muitas delas, a aterrorizar dada a ferocidade das chamas que atravessam as florestas nacionais e dizimam matos, culturas e vidas. Mas há quem esteja a descobri-lo como um aliado.