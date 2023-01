Da saúde à defesa de direitos: bancada dos liberais reclama “vitórias palpáveis”

Desde o início da legislatura, em Março passado, quando a Iniciativa Liberal (IL) cresceu de um para oito deputados, que a bancada tem procurado apostar noutras bandeiras para lá daquela que costuma ser a montra do partido – a política fiscal. Da saúde aos direitos e liberdades, o líder parlamentar da IL, Rodrigo Saraiva, destaca as “vitórias” conseguidas perante uma maioria absoluta do PS.