Turquia cancela visita oficial do ministro da Defesa da Suécia

O Governo da Turquia cancelou um convite feito ao ministro da Defesa sueco para uma visita ao país, em mais um exemplo das dificuldades nas negociações entre os dois lados sobre o processo de adesão da Suécia e da Finlândia à NATO.

O ministro sueco, Pal Jonson, deveria deslocar-se a Ancara na próxima semana, mas a visita foi cancelada na sexta-feira, à margem da reunião dos aliados da Ucrânia que decorreu em Ramstein, na Alemanha.

A decisão foi anunciada neste sábado pelo ministro da Defesa turco, Hulusi Akar. Segundo o governante, o motivo do cancelamento do convite a Jonson é a realização de mais uma manifestação, em Estocolmo, de apoio à comunidade curda.

Meio milhar de pessoas são esperadas nas ruas da capital sueca, neste sábado, para protestarem contra o acordo que foi assinado entre a Turquia, a Suécia e a Finlândia, em 2022, com vista ao fim do bloqueio de Ancara à adesão dos dois países nórdicos.

Segundo Akar, a sucessão de protestos na Suécia "esvazia" a oportunidade da visita do governante sueco. Na semana passada, a Turquia cancelou também uma visita ao país do presidente do Parlamento sueco, Andreas Norlén.

Adesão em suspenso

Numa decisão impensável antes do início da invasão da Ucrânia pela Rússia, em Fevereiro de 2022, os governos e os parlamentos da Suécia e da Finlândia formalizaram os pedidos de adesão à NATO em Maio do ano passado — um processo que só pode ficar concluído após a aprovação de todos os 30 membros da aliança.

Em resposta, a Turquia — membro da NATO há 71 anos, e detentora do segundo maior Exército da aliança, atrás dos EUA — exigiu como condição para a sua aprovação uma série de medidas contra membros e actividades do PKK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão) e da milícia síria YPG, que Ancara diz ser um ramo do PKK.

O PKK liderou uma revolta contra as autoridades da Turquia nas décadas de 1980 e 1990, em resposta a décadas de repressão contra a ambição do povo curdo de ter o seu próprio Estado independente. No conflito morreram cerca de 40 mil pessoas, e o PKK integra a lista de organizações terroristas na Turquia, mas também nos Estados Unidos e na União Europeia.

Aquando do pedido de adesão da Suécia e da Finlândia à NATO, em 2022, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, exigiu aos dois países — mas principalmente à Suécia, destino de milhares de refugiados curdos — mais dureza no combate a actividades de pessoas ligadas ao PKK.

Em particular, Ancara obteve dos governos sueco e finlandês o levantamento de um embargo à venda de armas e um compromisso com vista à extradição de dezenas de curdos, a que a Turquia se refere como "terroristas". A primeira extradição aconteceu no início de Dezembro, com a chegada a Ancara de Mahmut Tat, condenado a mais de seis anos de prisão na Turquia.

Já este ano, na sequência da recusa do Supremo Tribunal sueco em autorizar a extradição do jornalista curdo Bulent Kenes — que a Turquia diz ser um dos responsáveis pela tentativa de golpe de Estado de 2016 —, Erdogan afirmou que a Suécia tem de fazer mais para contar com a aprovação da Turquia no processo de adesão à NATO.

A próxima eleição presidencial na Turquia realiza-se em Junho e o Parlamento do país deixará de poder votar o pedido de adesão da Suécia e da Finlândia a partir de Maio. Para além da Turquia, só a Hungria ainda não ratificou a adesão, mas o Governo de Erdogan é o único que ameaça vetar o pedido.