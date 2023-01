Sondagem: Apesar da crise política, 63% acha que PSD não está preparado para governar

Inquérito da Aximage feita após as últimas demissões no Governo mostra adesão à decisão de Marcelo de não dissolver Parlamento, mas também revela níveis mínimos de popularidade do Presidente.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está com a popularidade em níveis mínimos e o PSD não está preparado para governar. Estas são duas das principais conclusões da sondagem da Aximage para o DN/TSF/JN, revelada esta sexta-feira.

Segundo os dados do inquérito, 63% dos entrevistados considera que o PSD, liderado por Luís Montenegro, não está preparado para liderar o Governo. Esta conclusão acontece apesar da crise política que afecta o Governo de António Costa, marcada por demissões no executivo e com o primeiro-ministro, António Costa, a tentar conter os danos através, por exemplo, da aprovação de um questionário verificação da idoneidade, composto por 36 perguntas a que potenciais governantes ficarão sujeitos antes de verem o seu nome proposto ao chefe de Estado.

A falta de uma oposição preparada para uma resposta imediata foi um dos argumentos usados por Marcelo Rebelo de Sousa para sustentar a posição de dissolver o Parlamento apesar da crise política vivida pelo executivo que tem maioria absoluta na Assembleia da República.

A opção pela não dissolução é partilhada pelos inquiridos para esta sondagem: 58% concordam com a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa.

Em plena crise política no Governo, Marcelo Rebelo de Sousa sai beliscado na avaliação à sua popularidade. De acordo com o Diário de Notícias, o saldo das avaliações (medido pela diferença entre as avaliações positivas e as negativas) está em 10 pontos, o valor mais baixo do barómetro político da Aximage.

Ainda assim, o saldo é positivo: 45% dos inquiridos faz uma avaliação positiva do Presidente e 35% uma avaliação negativa. Há um ano, as avaliações positivas correspondiam a 64% das respostas e as negativas equivaliam a 15%, o que resultava num saldo de 49 pontos.