Futuros governantes terão que responder a questionário de 34 perguntas antes da nomeação

Quem, a partir de agora, for convidado para os cargos de ministro ou secretário de Estado, terá que responder a um questionário de 34 perguntas que pretende passar a pente fino o seu currículo para tentar apurar a existência de impedimentos e incompatibilidades legais, éticos e políticos.

Este novo mecanismo de escrutínio foi aprovado em forma de resolução do Conselho de Ministros nesta quinta-feira. O documento de "verificação prévia", como o designou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, inclui também uma declaração de compromisso de honra.

O primeiro a fazê-lo será já o novo secretário de Estado da Agricultura que será nomeado para substituir Carla Alves.

Não será, por isso, uma audiência prévia por parte do Parlamento como alguns partidos defendem que deve ser inscrita na Constituição, mas uma espécie de análise jurídica do currículo dos nomeados. Uma opção que coloca totalmente nos ombros das pessoas indicadas toda a responsabilidade pelas declarações que fizerem. Tal como António Costa já fez no Parlamento ao afirmar, nos dois debates, que aquilo que defendia sobre a ex-secretária de Estado se limitava ao que esta garantira ao seu gabinete. Carla Alves garantiu ao gabinete de Costa que "pela conta dela não passou qualquer dinheiro não justificado". "É o que ela diz, eu não tenho meios de verificar se sim ou não", argumentou o primeiro-ministro.

A solução de criar este mecanismo de escrutínio através de uma resolução do Governo é a forma mais rápida de tentar acalmar as sucessivas polémicas em torno das nomeações de governantes a braços com problemas judiciais, como as de Miguel Alves (adjunto de Costa) e de Carla Alves (ex-secretária de Estado da Agricultura)

Este novo mecanismo foi previamente discutido com o Presidente da República, admitiu António Costa no debate de ontem no Parlamento, depois de o chefe de Estado ter recusado a primeira solução do primeiro-ministro. Mas o primeiro-ministro não se coibiu de deixar algumas críticas indirectas a Marcelo ao lembrar os seus diferentes posicionamentos sobre o assunto. Referindo-se ao "ilustre constitucionalista" Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro recorreu a uma Constituição comentada de sua autoria e atentou no artigo relativo à formação e responsabilidade do executivo.

Cartas entre palácios

"O professor Marcelo Rebelo de Sousa identifica quais são as competências do Presidente da República de uma forma que eu não podia estar mais de acordo, dizendo que o Presidente dispõe de um poder substancial, e não apenas formal, de controlo político dos membros do Governo propostos pelo primeiro-ministro", descreveu António Costa, para argumentar que uma proposta para a mudança de funcionamento deve ser feita "em diálogo institucional" entre os palácios de São Bento e de Belém.

A ideia de criação de um novo mecanismo de escrutínio prévio das incompatibilidades de futuros membros do Governo foi lançada por Costa no debate da moção de censura, há uma semana, que ficou marcada pela polémica com a ainda então secretária de Estado da Agricultura. Nesse dia, o Correio da Manhã noticiou que Carla Alves, empossada na tarde anterior, tinha contas conjuntas com o marido que tinham sido arrestadas no âmbito de um processo judicial deste último devido à entrada de dinheiro não declarado. A governante acabou por se demitir duas horas depois do debate no Parlamento e de Marcelo ter dito publicamente que sobre Carla Alves pendia uma "limitação e um ónus político".

Ainda o primeiro-ministro debatia no Parlamento já o Presidente da República recusava qualquer mecanismo que fosse posterior à indicação dos nomes por parte do Governo que colocasse no chefe de Estado responsabilidade pelo escrutínio de futuros governantes - isso seria até uma subversão do sistema semi-presidencialista que a Constituição estipula. Perante esta nega, António Costa enviou então para Belém um esboço de uma nova proposta que, diz, teve a concordância do chefe de Estado.

No debate desta quarta-feira, apesar de questionado por vários partidos, António Costa recusou adiantar pormenores. "Apresentei uma outra solução alternativa que o Presidente da República me autorizou a dizer que está de acordo e que submeterei amanhã ao Conselho de Ministros. Compreenderá que, por respeito aos meus colegas de Governo, não a diga aqui", respondeu ao líder parlamentar do PSD.

"Há um facto que é indiscutível: é necessário não só reforçar o escrutínio, como dar confiança à sociedade, aos cidadãos, que os mecanismos são reforçados", defendeu António Costa.