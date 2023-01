Na política, ter família “é um desafio permanente”

Mulheres e homens com cargos políticos vêem-se confrontados com a necessidade de conciliar horários e imprevistos que nem sempre são compatíveis com as necessidades da família.

Inês Zuber, do PCP, teve de escolher entre a licença de maternidade e o lugar no Parlamento Europeu. Assunção Cristas cansou-se de responder à pergunta de como conseguia conciliar a vida profissional com o facto de ser mãe. Constança Urbano de Sousa recorda o “enorme peso acrescido” de ter estado na política com filhos pequenos. Ana Catarina Mendes fala do “desafio permanente”. Marta Temido lamenta a desigualdade. Manuela Ferreira Leite diz que as dificuldades de estar na política não escolhem género.