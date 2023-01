Governo faz quarta nomeação em regime de substituição no IEFP

O Governo tem recorrido sistematicamente à nomeação em regime de substituição para ocupar os lugares do conselho directivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). Desde que tomou posse, em Março de 2022, este mecanismo foi usado quatro vezes com o argumento de que é preciso manter o normal funcionamento do organismo, enquanto os concursos da Comissão de Recrutamento e Selecção da Administração Pública (Cresap) estão a decorrer.