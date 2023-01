Tânia já perdeu trabalhos, os filhos de Helena estão em casa há três semanas: “Não pode ser, não é justo”

“Não posso concordar com uma forma de luta quando olho para o lado e vejo que há crianças que estão a passar fome.” Apesar de compreenderem a luta dos professores, pais notam o impacto no dia-a-dia.

“Num dia falhei dois serviços e perguntaram-me se não era melhor pôr uma licença sem vencimento para assistência à minha filha.” Tânia F., de Vila Nova de Gaia, descreve as semanas de greve de professores em curso como “esgotantes” e um “caos”. Desde o início do 2.º período lectivo, a 3 de Janeiro, que as manhãs da família têm sido um repetir de viagens para levar, buscar e voltar a levar a filha de oito anos à escola. Além das viagens de regresso ao emprego.