Disputa entre negócios de take away. PJ detém três suspeitos de tentativa de homicídio

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três homens suspeitos de crimes de tentativa de homicídio com recurso a arma de fogo e cujos factos ocorreram na cidade da Covilhã em Outubro de 2022, foi anunciado esta quinta-feira.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Departamento de Investigação Criminal da Guarda explica que procedeu à realização de seis buscas domiciliárias e seis não domiciliárias, numa operação que foi denominada como Covilhã Eats.

Segundo acrescenta, a operação levou à detenção de "três homens fortemente indiciados pela prática de crimes de homicídio qualificado na forma tentada, perpetrados na cidade da Covilhã, em Outubro de 2022, por meio de disparos com arma de fogo".

"Tais crimes terão sido cometidos num contexto de conflitualidade existente entre duas famílias, por motivo da disputa de territórios exclusivos para o exercício da actividade de entrega de refeições e 'take-away', naquela mesma cidade", detalha a informação.

A PJ refere que os detidos têm entre os 21 e os 50 anos e que serão presentes às competentes autoridades judiciárias, tendo em vista a realização de interrogatório judicial e a aplicação das adequadas medidas de coação.

"No planeamento e execução da operação aqui em referência, a Polícia Judiciária da Guarda contou com a colaboração operacional de vários elementos do Comando da GNR de Castelo Branco e da Covilhã, assim como da PSP desta mesma cidade", conclui.