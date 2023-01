Madonna: “Ter filhos e criá-los é uma arte”, mas “é cansativo”

A cantora, mãe de seis, desabafou numa entrevista à Vanity Fair sobre os desafios da maternidade, sobretudo no equilibrar esse lado da sua vida com a carreira.

Entender como ser mãe e ter uma carreira, que a elevou a ser apelidada como a rainha da pop, é um processo que Madonna diz ainda não ter concluído. Numa entrevista às edições italiana, francesa e espanhola da Vanity Fair, a artista, que anunciou nesta semana o regresso aos palcos com uma tour mundial, admitiu que o equilíbrio entre a família e o trabalho é muito “difícil” e “cansativo”.

“Hoje, ainda estou a lutar para compreender como ser mãe e fazer o meu trabalho”, disse a cantora. “Ter filhos e criá-los é uma arte.”

Para Madonna, foi efectivamente “a batalha mais dura”, até porque, reforça, “ninguém nos dá um manual”, avaliando ainda que “é uma profissão que consome muito tempo”.

A estrela pop tem seis filhos: é mãe de Lourdes Leon, de 26 anos, fruto da relação com o bailarino Carlos Leon; e Rocco Ritchie, de 22, filho de Guy Ritchie; David Banda, de 17; Mercy James, 16; e as gémeas Estere e Stelle, com 10 anos — os últimos quatro, naturais do Mali, foram adoptados. “É cansativo porque nunca há descanso.”

Ainda assim, Madonna avalia que fez um bom trabalho, quando fala dos filhos mais velhos, dos quais se manifesta “orgulhosa”. Lourdes seguiu as pisadas da mãe, além de ser influencer e modelo; Rocco é artista plástico.

“O que me deixa mais feliz é ver como cada um deles encontrou a sua própria criatividade. (...) Tenho respeito e admiração por eles e pelo que fazem”, rematou.