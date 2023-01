PS chumba programa nacional de imigração do PSD. Agência para as Migrações instalada até Março

A criação da Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, da qual o Governo tinha feito depender a reestruturação do SEF, acontecerá ainda neste trimestre.

O PS anunciou esta quarta-feira que a Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA) estará instalada até Março deste ano e que chumbará a proposta de criação de um programa nacional de atracção, acolhimento e integração de imigrantes feita pelo PSD para fazer face à “crise demográfica” e atrair “talento empreendedor”. A iniciativa dos sociais-democratas passava por substituir o Alto Comissariado para as Migrações por esta agência, ideia que já está a ser equacionada pelo Governo.

Aquela agência foi proposta pelo Bloco de Esquerda no âmbito da reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) aprovada em 2021, mas ainda não saiu do papel, tal como a extinção do SEF, que o Governo pediu, já por duas vezes, para ser adiada até à criação desta entidade.

No debate parlamentar, a deputada socialista Joana Sá Pereira declarou que este “programa [de imigração] já existe”, estando, aliás, previsto desde 2015 no programa do eleitoral do PS, e que a criação da agência "está em marcha". Está em "circuito legislativo" e será "instalada até Março de 2023", garantiu a parlamentar.

Também esta terça-feira, a ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, que tem a pasta das migrações, admitiu em audição no Parlamento que a APMA será criada "durante o princípio deste trimestre”.

“Temos que melhorar aquilo que tem sido uma dificuldade neste momento sentida, que é melhorar a resposta na atribuição, quer da autorização de residência, quer das próprias renovações das autorizações de residência”, disse.