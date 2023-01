PSD propõe programa de atracção e integração de imigrantes

Sociais-democratas defendem que é preciso atrair talento e responder às necessidades de mão-de-obra do país para inverter o “inverno demográfico”.

Eleita como uma das prioridades do PSD na campanha para a liderança de Luís Montenegro, a criação de um programa de captação de imigrantes, com a intenção de atrair talento e responder a necessidades de mão-de-obra, será sujeita a escrutínio parlamentar nesta quarta-feira. Os sociais-democratas reclamam uma “política de imigração” que contribua para ajudar a economia e, ao mesmo tempo, evitar casos como os da exploração de trabalhadores no Alentejo.