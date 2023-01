Ucrânia. Ministro entre os 18 mortos em queda de helicóptero junto a creche: o que já se sabe

Entre as vítimas, está o ministro do Interior e dois outros membros do mesmo gabinete. Ainda não se sabe o que poderá ter causado a queda da aeronave, mas parece ter-se tratado de um acidente.

Pelo menos 18 pessoas morreram na manhã desta quarta-feira — entre elas, o ministro do Interior e dois outros membros do seu gabinete — na queda de um helicóptero perto de um infantário em Brovary, um subúrbio de Kiev. Entre as vítimas mortais, contam-se pelo menos três crianças, de acordo com o presidente ucraniano. Entre os 29 feridos, há 15 menores que foram encaminhados para o hospital após o acidente.

Ainda não se sabe ao certo o que poderá estar por detrás da queda deste helicóptero. O que se sabe, até agora, é que a aeronave era propriedade dos serviços de emergência ucranianos, e, ao que tudo indica, parece ter-se tratado de um acidente.

Zelensky fala em "grande tragédia" e descreve a "manhã negra", numa publicação partilhada no Telegram. "Hoje, uma tragédia terrível aconteceu em Brovary, na região de Kiev. Um helicóptero caiu e um incêndio deflagrou no local. Ainda se está a tentar saber o número de vítimas", escreveu, acrescentando, depois que pelo menos três crianças morreram. "A dor é indescritível. O helicóptero caiu no terreno de um dos infantários".

De acordo com os relatos que foram chegando do local, o infantário já estava em funcionamento e foi imediatamente evacuado.

"Pedi aos serviços de segurança da Ucrânia que, em cooperação com a polícia nacional e outras instituições autorizadas descubram as circunstâncias em que avisto aconteceu. Todos os serviços estão a trabalhar no local da tragédia", completa o presidente ucraniano.

No helicóptero seguiam pelo menos oito pessoas, entre elas, vários membros do Ministério do Interior: o ministro do Interior, Denys Monastyrsky, o seu adjunto, Yevhen Yenin, e o secretário de Estado com da mesma pasta, Yuriy Lubkovich. Todos os ocupantes da aeronave morreram.

De acordo com o gabinete presidencial ucraniano, o ministro do Interior estava a deslocar-se para um “ponto crítico” da guerra quando o helicóptero se despenhou, escreve a BBC.

Monastyrsky, 42 anos, era uma figura de relevo no governo de Zelensky e desempenhava o papel fundamental de actualizar a população acerca dos desenvolvimentos da guerra – nomeadamente, número de baixas causadas pelo exército russo.

Na mesma publicação no Telegram, Volodymyr Zelensky presta homenagem aos "verdadeiros patriotas da Ucrânia": "As minhas condolências a todas as famílias e amigos das vítimas. Denys, Yevhen, Yuri, a equipa do Ministério do Interior... Verdadeiros patriotas da Ucrânia. Que descansem em paz. Que todos os que perderam a vida nesta manhã negra descansem em paz".

Anton Herashchenko, conselheiro do Ministério do Interior, também partilhou um pequeno tributo às vítimas, onde se refere aos três membros do Governo como “amigos”: “Todos os que seguiam a bordo do helicóptero eram patriotas da Ucrânia, que defenderam e fortaleceram a Ucrânia. Vamos sempre lembrar-vos. As vossas famílias estarão sempre sob a protecção de amigos e do Estado”, escreveu no Twitter.