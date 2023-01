Polícia de Londres debaixo de fogo depois de um agente admitir ser um violador em série

A Polícia Metropolitana de Londres está debaixo de fogo depois de um agente seu, de topo, com mais de 20 anos de casa, se ter declarado culpado pela violação de 12 mulheres. Trata-se de um total de 49 crimes, cometidos entre 2003 e 2021, que o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, descreveu esta quarta-feira, no Parlamento, como “verdadeiramente doentios”, e que a ministra do Interior, Suella Braverman, diz tratar-se de uma “mancha na polícia”.