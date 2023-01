DS 3 chega em Fevereiro, renovado e com mais tecnologia

O DS 3, tal como os restantes membros da família da marca premium francesa, quer estar na moda. Por isso, não por acaso, foi revelado, precisamente, durante a última Semana da Moda de Paris, em Setembro. Agora, começa a dar-se a conhecer, um mês antes de chegar aos concessionários, a partir de 32.025 euros (1.2 PureTech 100 cv na configuração Bastille). O eléctrico, que é a variante com mais novidades, será proposto desde 43.150 euros.

A primeira novidade está no nome: tal como os irmãos maiores, deixa cair a designação Crossback, ainda que não abandone o formato de crossover. Ainda assim, há apontamentos no design que estão diferentes: a frente foi repensada para ser mais dinâmica e, ao mesmo tempo, oferecer maior eficiência, enquanto o corpo mostra robustez sem descurar a elegância.

No exterior, de referir a possibilidade de equipar o automóvel com matriz de LED, que integra um feixe de luz que se adapta automaticamente à luminosidade existente e prevenindo situações de encandeamento dos outros condutores.

Por dentro, explica a marca, a inspiração foi retirada das “grandes casas francesas do luxo”, criando um ambiente que pretende ser exclusivo. Para tal, os materiais foram cuidadosamente escolhidos para transmitirem qualidade, mas também durabilidade.

Há também um novo volante, com patilhas para mudança de relações das transmissões automáticas, que fez com que a posição de condução fosse alvo de mudanças. Mas o que o condutor poderá mais notar é a evolução nos bancos que, além de contarem com espuma de alta densidade, podem ser aquecidos e até oferecerem massagens. No centro do tablier, de série, há um novo ecrã de alta definição, com 10,3 polegadas, equipado com o sistema de infoentretenimento DS Iris System, com navegação conectada e reconhecimento inteligente de voz.

Nas mecânicas, o destaque vai para o E-Tense, que recebe um novo motor eléctrico, que vai buscar muito do que a marca tem aprendido com a Fórmula E, um redutor e uma nova bateria, o que lhe permite reclamar mais potência e, simultaneamente, maior autonomia.

São 156cv (115 kW) e um binário de 260 Nm a uma tensão de 400 volts. Já a bateria, de 50,8 kWh úteis, estica a autonomia até aos 402 quilómetros (mais de 500, se em circuito urbano), passando a admitir carregamentos rápidos: a 100 kW, recupera de 0 a 80% em 25 minutos.

A oferta completa-se com dois grupos propulsores a gasolina — o PureTech 100, com caixa manual de seis velocidades, e PureTech 130, com automática de oito relações — e um a gasóleo, o BlueHDi 130 acoplado a uma caixa automática de 8 velocidades.

Nos assistentes à condução, destaque para o que enquadra o carro entre as linhas e para um muito útil aviso de obstáculo no ângulo morto. A ajuda ao estacionamento é de série, com uma câmara colocada por detrás do pára-brisas, mas, em opção, há um mais evoluído Visio Park que oferece assistência ao estacionamento com visão a 360°, gerada a partir de novas câmaras digitais de alta resolução.