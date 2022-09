DS 7 aposta na potência para vingar no luxo

A marca francesa acredita ter reunido argumentos para fazer frente aos rivais alemães. Há mecânica Diesel, mas as estrelas da companhia são as E-Tense, híbridas de ligar à corrente, cujo preço arranca nos 56 mil euros. Em Nice, conduzimos dois dos PHEV que chegam a Portugal em Novembro.

É reconfortante entrar num SUV espaçoso, com bancos em pele cosida à mão e sistema automático de massagem. Carregar no botão de arranque e ver o luxuoso relógio analógico da B.R.M. a sair do tablier; e, em modo eléctrico ou híbrido, descartar o silêncio com o sistema de som com 14 altifalantes da também requintada Focal.